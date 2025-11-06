Um homem de 32 anos foi preso após invadir a casa da ex-companheira, roubar roupas dela e das crianças, queimá-las na rua e fugir. O caso ocorreu no bairro Martinho Prado Júnior, em Mogi Guaçu, e foi classificado como violência doméstica.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que está em processo de separação e que o agressor havia enviado mensagens ameaçadoras por aplicativo antes de cometer o ato. Ele teria invadido a residência, retirado as peças de roupa e ateado fogo aos objetos em via pública, deixando o local em seguida.

Testemunhas que amparavam a mulher apontaram o local onde os pertences ainda queimavam quando os policiais chegaram. Com a descrição do suspeito, as equipes fizeram buscas pela região e o encontraram próximo à casa dos pais dele, no mesmo bairro.