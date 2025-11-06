Uma frente fria que se desloca pelo oceano Atlântico deve influenciar o tempo na Região Metropolitana de Campinas (RMC) na virada de quarta para quinta-feira (6), mas as condições devem ficar mais estáveis ao longo do dia.

De acordo com a previsão, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado. Pode haver formação de neblina no fim da madrugada, que deve se dissipar logo no início da manhã.

Ainda há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas, principalmente no leste da região, próximo à divisa com Minas Gerais. No entanto, não há previsão de riscos associados a essas ocorrências.