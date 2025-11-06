06 de novembro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Frente fria muda o tempo e traz queda de temperatura na RMC

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Com a atuação da frente fria, as temperaturas devem ficar mais amenas, variando entre 16°C e 26°C.

Uma frente fria que se desloca pelo oceano Atlântico deve influenciar o tempo na Região Metropolitana de Campinas (RMC) na virada de quarta para quinta-feira (6), mas as condições devem ficar mais estáveis ao longo do dia.

De acordo com a previsão, o céu deve variar de parcialmente nublado a nublado. Pode haver formação de neblina no fim da madrugada, que deve se dissipar logo no início da manhã.

Ainda há possibilidade de pancadas de chuva rápidas e isoladas, principalmente no leste da região, próximo à divisa com Minas Gerais. No entanto, não há previsão de riscos associados a essas ocorrências.

Com a atuação da frente fria, as temperaturas devem ficar mais amenas, variando entre 16°C e 26°C. Ventos mais fortes também devem ser percebidos, especialmente durante a noite, aumentando a sensação de frio no período mais fresco do dia.

