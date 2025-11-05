05 de novembro de 2025
SENTIDO DOM PEDRO

Incêndio em caminhão fecha Anel Viário em Valinhos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Rota das Bandeiras
Caminhão refrigerado pegou fogo e interditou totalmente a pista Norte do anel viário Magalhães Teixeira, em Valinhos.
Um incêndio em caminhão refrigerado provocou a interdição total da pista Norte do anel viário Magalhães Teixeira (SP-083), na altura do quilômetro 7, em Valinhos, nesta tarde de terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no combate às chamas.

O bloqueio ocorre no sentido Rodovia D. Pedro I (SP-065), e os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pela região. Ainda não há informações sobre feridos.

Equipes de apoio da concessionária e da Polícia Militar Rodoviária também estão no local para sinalizar o trecho e auxiliar no desvio do tráfego até a liberação da pista.

