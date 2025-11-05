A Mata de Santa Genebra, em Campinas, acaba de registrar um novo e inédito visitante: o acauã (Herpetotheres cachinnans), ave de rapina conhecida por seu canto inconfundível e por caçar serpentes. O avistamento, realizado em 24 de outubro pelo biólogo Thomaz Henrique Barrella, da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), e pelo observador de aves José Dionísio Bertuzzo, é o primeiro da espécie na unidade de conservação e eleva para 249 o número de aves identificadas no local.

O acauã, também chamado de cauã ou gavião-coveiro, é uma espécie amplamente distribuída nas Américas, mas ainda rara de ser observada na região de Campinas. O registro indica que a ave pode ter sido atraída pela oferta de abrigo e alimento, reforçando o papel da Mata como refúgio natural para espécies silvestres.

Segundo Barrella, o acauã tem uma alimentação especializada, com destaque para serpentes. “É um predador habilidoso e resistente a picadas, graças às escamas nas pernas e dedos. Também se alimenta de lagartos e morcegos, o que demonstra sua adaptação a diferentes ambientes”, explica o biólogo.