A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os salários variam de R$ 3.944 a R$ 12.070.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (31), marca uma nova fase da Agência, que passou por reestruturação institucional e ampliou suas atribuições, passando a regular e fiscalizar todos os modais de transporte concedidos no estado — rodoviário, metroferroviário, coletivo intermunicipal, aeroportuário e hidroviário.

As vagas abrangem cargos técnicos e de gestão em áreas como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação e regulação de transportes, entre outras. Os cargos disponíveis são: