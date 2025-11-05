A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) lançou concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, sob regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Os salários variam de R$ 3.944 a R$ 12.070.
O edital, publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (31), marca uma nova fase da Agência, que passou por reestruturação institucional e ampliou suas atribuições, passando a regular e fiscalizar todos os modais de transporte concedidos no estado — rodoviário, metroferroviário, coletivo intermunicipal, aeroportuário e hidroviário.
As vagas abrangem cargos técnicos e de gestão em áreas como engenharia, economia, administração, direito, tecnologia da informação e regulação de transportes, entre outras. Os cargos disponíveis são:
- Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I – R$ 3.944
- Analista de Suporte à Regulação de Transporte I – R$ 10.366
- Especialista em Regulação de Transporte I – R$ 12.070
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) entre 3 de novembro e 1º de dezembro, até 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 55 (nível médio) e R$ 100 (nível superior), com pagamento até 2 de dezembro de 2025. O edital prevê isenção ou redução da taxa conforme critérios estabelecidos.
Segundo o diretor-presidente da Artesp, André Isper, “o concurso representa um passo importante na consolidação da nova estrutura da Agência. Com o reforço dos quadros técnicos, a Artesp amplia sua capacidade de atuação em todos os modais de transporte sob concessão e fortalece a regulação e o planejamento da mobilidade no Estado”.
As provas estão previstas para o dia 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo, e incluem etapas objetivas, discursivas e de títulos, dependendo do cargo.
O concurso também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência e cotas para candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI), além de possibilitar o uso do nome social por travestis e transexuais.