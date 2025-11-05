A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza nesta quarta-feira (5) o bloqueio total de um trecho da Rua Dr. Oswaldo Cruz, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, para atendimento a uma solicitação emergencial da Sanasa.

O fechamento ocorre entre as ruas Dona Maria Umbelina Couto e Paula Bueno, das 13h30 às 17h, para reparo de vazamento na rede de água. Durante o período, agentes da Mobilidade Urbana sinalizam o bloqueio e monitoram o tráfego na região.

Como alternativa, a Emdec indica rota de desvio pelas ruas Dona Maria Umbelina Couto, Dr. José de Campos Novaes e Paula Bueno. O órgão informa que não haverá impacto no transporte público, e os pontos de parada permanecem inalterados.