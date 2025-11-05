A Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) aprovou, nesta terça-feira (4), a criação do Curso Técnico de Administração no Colégio Técnico de Limeira (Cotil). O novo curso será oferecido a partir de 2026, em modalidade presencial, no período noturno, com 40 vagas e duração de três anos.

De acordo com o projeto político pedagógico, o curso será integrado ao ensino médio e tem como objetivo formar profissionais preparados para atuar nos processos organizacionais com ética, eficiência e responsabilidade, tanto em instituições públicas quanto privadas e do terceiro setor. A formação abrangerá áreas como Recursos Humanos, Marketing, Finanças, Contabilidade, Compras, Vendas e Planejamento da Produção.

O projeto, elaborado por docentes do Cotil, também enfatiza o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, promovendo o pensamento crítico, ético e autônomo.