Desde o último sábado (1º), o Hospital Municipal Walter Ferrari, em Jaguariúna, passou a contar com estoque de soro antiescorpiônico, ampliando a capacidade de resposta em casos de acidentes com escorpiões.

Com a nova estrutura, os moradores que forem picados não precisarão mais se deslocar para outras cidades para receber o tratamento. O atendimento deve ser buscado imediatamente no Pronto-Socorro do hospital, onde médicos farão a avaliação e determinarão o uso do soro, que é indicado apenas para casos moderados e graves.

O soro antiescorpiônico é essencial em situações de maior gravidade, especialmente em crianças e idosos, e sua administração precoce pode ser decisiva para evitar complicações.