A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a Operação Trampo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa interestadual envolvida em fraudes contra o FGTS, o Auxílio Emergencial e em lavagem de dinheiro. A ação contou com apoio do Gaeco/MPF e incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Indaiatuba.

No total, cerca de 100 policiais federais cumprem 27 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos municípios de Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), São Paulo (SP), Várzea Paulista (SP), Indaiatuba (SP) e Salto (SP).

A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens avaliados em R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares a 21 investigados, incluindo recolhimento de passaporte, proibição de sair do país e do estado, restrição de contato entre os envolvidos e comparecimento mensal à Justiça.