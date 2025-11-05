A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (5) a Operação Trampo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa interestadual envolvida em fraudes contra o FGTS, o Auxílio Emergencial e em lavagem de dinheiro. A ação contou com apoio do Gaeco/MPF e incluiu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Indaiatuba.
No total, cerca de 100 policiais federais cumprem 27 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos municípios de Rio de Janeiro (RJ), Niterói (RJ), São Paulo (SP), Várzea Paulista (SP), Indaiatuba (SP) e Salto (SP).
A Justiça Federal também determinou o sequestro de bens avaliados em R$ 45 milhões e impôs medidas cautelares a 21 investigados, incluindo recolhimento de passaporte, proibição de sair do país e do estado, restrição de contato entre os envolvidos e comparecimento mensal à Justiça.
As investigações apontam que o grupo acessava indevidamente contas bancárias da Caixa Econômica Federal, obtendo dados sigilosos de correntistas e beneficiários e falsificando documentos para realizar saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais. Segundo a PF, os criminosos subtraíam recursos destinados a cidadãos em situação de vulnerabilidade social.
A apuração revelou ainda que os fraudadores usavam conexões de internet registradas em nome de terceiros para invadir o aplicativo CAIXA TEM e movimentar os valores desviados. A estrutura criminosa era altamente organizada, com divisão de funções entre os integrantes responsáveis pela obtenção de dados, falsificação e movimentação financeira.
Os investigados responderão por organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado por fraude, além de uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto.
A Polícia Federal reforçou o alerta de que emprestar ou ceder contas bancárias para movimentações ilícitas é crime e pode gerar punição por envolvimento em esquemas fraudulentos.
A Operação Trampo integra a Força-Tarefa Tentáculos, parceria entre a PF e instituições financeiras para o combate a fraudes eletrônicas, dentro da Operação Nacional “Não Seja Um Laranja”.