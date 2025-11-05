A Polícia Civil de Campinas investiga uma tentativa de homicídio registrada entre a noite de terça (4) e a madrugada desta quarta-feira (5) no bairro Jardim do Vovô. O caso foi atendido por equipes do 1º Distrito Policial, após chamado de disparo de arma de fogo em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com o registro, os policiais militares encontraram a vítima ferida e sendo atendida por uma equipe do SAMU e por familiares. O jovem relatou que, ao caminhar nas proximidades de um condomínio, foi abordado por uma mulher que desceu de um veículo para cobrar uma dívida relacionada a jogos de azar. Durante a discussão, a suspeita teria apontado uma arma para o peito do jovem e efetuado um disparo.

Ainda segundo o boletim, houve luta corporal entre os dois, e a vítima conseguiu desarmar a autora. A mulher de 22 anos foi localizada em sua residência, onde os agentes encontraram uma arma de fogo artesanal e um cartucho deflagrado calibre .38, ambos apreendidos.