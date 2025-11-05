A Polícia Civil de Campinas investiga uma tentativa de homicídio registrada entre a noite de terça (4) e a madrugada desta quarta-feira (5) no bairro Jardim do Vovô. O caso foi atendido por equipes do 1º Distrito Policial, após chamado de disparo de arma de fogo em via pública.
De acordo com o registro, os policiais militares encontraram a vítima ferida e sendo atendida por uma equipe do SAMU e por familiares. O jovem relatou que, ao caminhar nas proximidades de um condomínio, foi abordado por uma mulher que desceu de um veículo para cobrar uma dívida relacionada a jogos de azar. Durante a discussão, a suspeita teria apontado uma arma para o peito do jovem e efetuado um disparo.
Ainda segundo o boletim, houve luta corporal entre os dois, e a vítima conseguiu desarmar a autora. A mulher de 22 anos foi localizada em sua residência, onde os agentes encontraram uma arma de fogo artesanal e um cartucho deflagrado calibre .38, ambos apreendidos.
O jovem baleado foi encaminhado ao Hospital da Unicamp, onde recebeu atendimento médico. Segundo o relatório, o projétil não foi localizado no corpo da vítima.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue em apuração pela autoridade policial competente.