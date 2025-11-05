A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de uma autarquia municipal de saúde de Campinas ao pagamento de R$ 113 mil em indenização por danos morais e estéticos a um paciente que teve uma gaze cirúrgica esquecida no abdômen após uma cirurgia de retirada da vesícula.

Além do erro médico, o caso inclui um segundo episódio grave: o paciente caiu da maca durante a internação por falta de supervisão, sofrendo fratura no polegar e sequelas neurológicas permanentes.

De acordo com os autos, após a cirurgia inicial, o homem desenvolveu peritonite, sepse e hérnia incisional, todas decorrentes do material esquecido em seu corpo. A gaze só foi identificada e retirada em nova cirurgia mais de um ano depois.