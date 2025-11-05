Os moradores de Campinas e região terão a oportunidade de acompanhar um verdadeiro espetáculo natural nesta quarta-feira (5): a Superlua do Castor, considerada a maior e mais brilhante de 2025. O fenômeno será visível a olho nu em todo o Brasil, desde que o tempo colabore e o céu esteja limpo.

De acordo com o geógrafo e técnico em astronomia Felippe Whonrath, do Observatório Municipal Jean Nicolini, a Lua nasce no horizonte leste às 17h35 e ficará totalmente visível a partir das 17h45. O melhor momento para observar o fenômeno é justamente quando o satélite começa a surgir no céu.

Entre 17h45 e 19h, a superlua estará mais próxima do horizonte, com até 30% mais brilho e 14% maior do que o tamanho habitual. “Conforme a Lua sobe no céu, esse efeito vai diminuindo, mas ainda é possível observá-la com grande destaque durante toda a noite”, explicou Whonrath.