Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária de Americana prendeu, nesta terça-feira (4), um homem de 58 anos, dono de um açougue no Jardim Alvorada, por crimes contra as relações de consumo. Durante a ação, foram apreendidos 774,56 quilos de carnes, frangos e outros alimentos impróprios para o consumo.

Os agentes encontraram os produtos armazenados em uma câmara frigorífica usada para a produção de hambúrgueres. Além das carnes, também foram apreendidos 22 quilos de pizzas, quatro garrafas grandes de ketchup e 14 latas de refrigerante.

De acordo com a Polícia Civil, os itens estavam sem procedência ou com validade vencida. O Instituto de Criminalística periciou o material e confirmou que os alimentos não tinham condições de consumo. Alguns produtos apresentavam datas de fabricação e validade idênticas, levantando suspeita de adulteração de embalagens.