Uma trágica colisão entre dois carros na Rodovia MS-164, em Ponta Porã (MS), na última segunda-feira (3), resultou na morte de três pessoas, entre elas uma estudante de medicina de 25 anos, natural de Santa Bárbara d'Oeste.

A jovem foi identificada como Gabrielly Fernandes Barbosa. Ela cursava medicina no Paraguai, na Faculdade de Pedro Juan Caballero, e sua família reside em Santa Bárbara d'Oeste.

Também morreu no local Daniel Gracioso Ramos, condutor de um dos veículos envolvidos no acidente. De acordo com as autoridades, o carro dirigido por Daniel havia saído do Paraguai e estava transportando produtos contrabandeados.