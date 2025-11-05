05 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
TRAGÉDIA

Estudante de medicina de Santa Bárbara morre em acidente no MS

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Jovem de 25 anos estava entre as três vítimas fatais de colisão entre dois veículos na MS-164; polícia investiga as circunstâncias do acidente.
Jovem de 25 anos estava entre as três vítimas fatais de colisão entre dois veículos na MS-164; polícia investiga as circunstâncias do acidente.

Uma trágica colisão entre dois carros na Rodovia MS-164, em Ponta Porã (MS), na última segunda-feira (3), resultou na morte de três pessoas, entre elas uma estudante de medicina de 25 anos, natural de Santa Bárbara d'Oeste.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A jovem foi identificada como Gabrielly Fernandes Barbosa. Ela cursava medicina no Paraguai, na Faculdade de Pedro Juan Caballero, e sua família reside em Santa Bárbara d'Oeste.

Também morreu no local Daniel Gracioso Ramos, condutor de um dos veículos envolvidos no acidente. De acordo com as autoridades, o carro dirigido por Daniel havia saído do Paraguai e estava transportando produtos contrabandeados.

O único sobrevivente foi um acompanhante de Daniel, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Porã. Seu estado de saúde não foi divulgado.

Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã e, posteriormente, liberados aos familiares para sepultamento. O enterro está previsto para esta quarta-feira.

Comentários

Comentários