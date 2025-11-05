Uma ação de rotina da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes no Jardim São Bento, em Hortolândia. De acordo com a ocorrência, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na Rua Cazuza.
Ao notarem a aproximação da viatura, um deles assobiou e fez sinais para o outro, o que motivou a abordagem. Um dos suspeitos tentou fugir, jogando no chão R$ 26 em dinheiro e dez porções de uma substância identificada como Dry, mas foi rapidamente contido pela equipe.
Informações de moradores foram cruciais para a investigação. Eles relataram à polícia que um dos indivíduos estaria comercializando drogas na região e escondendo os entorpecentes sob o telhado de uma casa. Seguindo a denúncia, os policiais realizaram uma busca no local e encontraram uma sacola plástica com um grande carregamento de drogas.
O material apreendido inclui:
- 17 porções de maconha
- 15 porções de crack
- 226 porções de cocaína
- 34 porções de substâncias diversas para análise
- R$ 623 em dinheiro, em notas de pequeno valor
Diante das evidências, os dois indivíduos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial de Hortolândia. Após os procedimentos, um dos homens foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. O outro, por ser menor de idade, foi liberado.