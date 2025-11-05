Uma ação de rotina da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes no Jardim São Bento, em Hortolândia. De acordo com a ocorrência, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita na Rua Cazuza.

Ao notarem a aproximação da viatura, um deles assobiou e fez sinais para o outro, o que motivou a abordagem. Um dos suspeitos tentou fugir, jogando no chão R$ 26 em dinheiro e dez porções de uma substância identificada como Dry, mas foi rapidamente contido pela equipe.

Informações de moradores foram cruciais para a investigação. Eles relataram à polícia que um dos indivíduos estaria comercializando drogas na região e escondendo os entorpecentes sob o telhado de uma casa. Seguindo a denúncia, os policiais realizaram uma busca no local e encontraram uma sacola plástica com um grande carregamento de drogas.