Uma mulher foi presa no Jardim Santa Eliza, em Sumaré, após policiais descobrirem que a motocicleta que ela conduzia tinha a placa e o chassi adulterados. A abordagem ocorreu na Rua Jacinto Gaioti. A equipe desconfiou da irregularidade ao notar que os caracteres da placa no padrão Mercosul não seguiam as normas do Código de Trânsito Brasileiro.
Durante a abordagem, a condutora não foi encontrada com itens ilícitos, mas uma vistoria detalhada no veículo revelou que a numeração do chassi havia sido parcialmente removida.
Em depoimento, a mulher confessou aos policiais que a moto era proveniente de um leilão. Para circular sem que a restrição do veículo fosse identificada, ela contou que contratou os serviços de um suposto despachante justamente para alterar a placa.
Diante das evidências, a condutora foi levada para o 1º Distrito Policial de Sumaré, onde ficou à disposição da Justiça. Ela responderá pelo crime de adulteração de sinal de identificação veicular.