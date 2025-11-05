Uma mulher foi presa no Jardim Santa Eliza, em Sumaré, após policiais descobrirem que a motocicleta que ela conduzia tinha a placa e o chassi adulterados. A abordagem ocorreu na Rua Jacinto Gaioti. A equipe desconfiou da irregularidade ao notar que os caracteres da placa no padrão Mercosul não seguiam as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Durante a abordagem, a condutora não foi encontrada com itens ilícitos, mas uma vistoria detalhada no veículo revelou que a numeração do chassi havia sido parcialmente removida.

Em depoimento, a mulher confessou aos policiais que a moto era proveniente de um leilão. Para circular sem que a restrição do veículo fosse identificada, ela contou que contratou os serviços de um suposto despachante justamente para alterar a placa.