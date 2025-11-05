A Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu, na manhã de terça-feira (4), um homem procurado pela Justiça pela condenação do crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu durante uma ação de patrulhamento rotineiro nas ruas da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

De acordo com informações da PM, os policiais da equipe de serviço já tinham conhecimento do mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Durante a abordagem, foi constatado que o homem estava ciente da ordem judicial de prisão expedida contra ele.

O preso foi conduzido ao Distrito Policial de Mogi Mirim, onde a autoridade de plantão confirmou a validade do mandado e realizou os procedimentos cabíveis.