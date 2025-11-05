05 de novembro de 2025
CAPTURA

Polícia prende condenado a 15 anos por estupro de vulnerável

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Indivíduo, que já estava ciente do mandado de prisão, foi localizado durante patrulhamento de rotina e já foi encaminhado ao sistema prisional.

Polícia Militar de Mogi Mirim prendeu, na manhã de terça-feira (4), um homem procurado pela Justiça pela condenação do crime de estupro de vulnerável. A captura ocorreu durante uma ação de patrulhamento rotineiro nas ruas da cidade.

De acordo com informações da PM, os policiais da equipe de serviço já tinham conhecimento do mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Durante a abordagem, foi constatado que o homem estava ciente da ordem judicial de prisão expedida contra ele.

O preso foi conduzido ao Distrito Policial de Mogi Mirim, onde a autoridade de plantão confirmou a validade do mandado e realizou os procedimentos cabíveis.

Com a prisão cumprida, o indivíduo foi deixado à disposição do Poder Judiciário e deve cumprir pena de 15 anos de reclusão em regime fechado.

