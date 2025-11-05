Um homem foi preso pela Polícia Militar sob acusação de furto em um posto de combustíveis no município de Pedreira. De acordo com a ocorrência, os policiais foram acionados após o crime e localizaram o suspeito minutos depois nas proximidades do Centro da cidade.

Segundo informações da PM, o proprietário do estabelecimento acionou a polícia após o furto. Testemunhas relataram que o homem fugiu em direção ao Centro, após invadir o local. Com as descrições fornecidas, as equipes iniciaram um patrulhamento pela região e rapidamente localizaram e abordaram o suspeito.

Durante a abordagem, o homem confessou ter cometido o furto. O representante do posto informou à polícia que se tratava de um infrator reincidente — segundo ele, o mesmo indivíduo já teria cometido outros três furtos no estabelecimento em ocasiões anteriores.