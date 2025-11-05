Os moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se preparar para mais dias de tempo instável, com calor intenso e chuvas fortes entre as tardes e noites desta semana. A previsão é do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

De acordo com o órgão, embora o Sol apareça por mais tempo, principalmente nesta quarta-feira (5), o aquecimento da atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas no fim do dia, com alto risco de vendavais, granizo e raios.

O padrão climático previsto é de céu parcialmente nublado a nublado, alternando entre períodos de Sol forte e tempestades isoladas. Essa combinação de calor e umidade cria uma sensação de tempo abafado e fornece o “combustível” ideal para a formação de fenômenos severos.