ALERTA

Tempo abafado e risco de tempestades seguem na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Cepagri prevê sequência de dias com calor intenso e tempestades isoladas na Região Metropolitana de Campinas.
Os moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem se preparar para mais dias de tempo instável, com calor intenso e chuvas fortes entre as tardes e noites desta semana. A previsão é do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp.

De acordo com o órgão, embora o Sol apareça por mais tempo, principalmente nesta quarta-feira (5), o aquecimento da atmosfera favorece a formação de nuvens carregadas no fim do dia, com alto risco de vendavais, granizo e raios.

O padrão climático previsto é de céu parcialmente nublado a nublado, alternando entre períodos de Sol forte e tempestades isoladas. Essa combinação de calor e umidade cria uma sensação de tempo abafado e fornece o “combustível” ideal para a formação de fenômenos severos.

O maior risco está concentrado no período da tarde, quando as nuvens de tempestade se desenvolvem rapidamente e podem provocar chuvas intensas em curto intervalo de tempo.

O Cepagri recomenda atenção redobrada durante as pancadas de chuva, evitando áreas abertas, árvores e locais sujeitos a alagamentos ou descargas elétricas.

