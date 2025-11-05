Campinas realiza neste sábado, 8 de novembro, o Dia D da Campanha Natal sem Fome 2025, com uma grande mobilização no Paço Municipal, das 9h às 14h. A iniciativa, lançada no último dia 24 de outubro, busca arrecadar alimentos para 2,8 mil famílias atendidas pelo programa Viva Leite.
As doações podem ser feitas até 15 de dezembro, em 23 pontos de arrecadação espalhados pela cidade, cujos endereços estão disponíveis no site oficial da Prefeitura: campinas.sp.gov.br/sites/natalsemfome/a-campanha.
Podem ser doados alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite UHT, açúcar, farinha, enlatados, café e biscoitos, desde que em embalagens fechadas e dentro do prazo de validade.
A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou o caráter humano da ação. “Quando um alimento é doado, ele se transforma em esperança. O Natal sem Fome faz florescer, em cada canto da cidade, o espírito de partilha que torna Campinas mais humana”, afirmou.
Em 2024, a campanha arrecadou 30,6 toneladas de alimentos. Neste ano, conta novamente com o apoio de veículos de comunicação, entre eles o Portal Sampi Campinas.
Combate à insegurança alimentar
A campanha integra o conjunto de políticas públicas do município no combate à fome, alinhadas ao II Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Plamsan), que valerá entre 2026 e 2029. O plano define metas para ampliar o acesso a alimentos saudáveis, fortalecer a agricultura familiar e integrar ações entre saúde, educação e assistência social.
Entre as iniciativas previstas estão o apoio a cozinhas comunitárias, feiras solidárias, programas de agricultura urbana, pontos públicos de água potável e a ampliação do Programa Nutrir Campinas e do Cartão Nutrir.
Campinas também mantém uma ampla estrutura voltada à segurança alimentar, com o Banco Municipal de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, as Feiras Livres e o Renda Campinas, beneficiando milhares de famílias em situação de vulnerabilidade.
A participação da sociedade civil também é essencial. Organizações como a Cozinha Solidária São Marcos, o Instituto ISA e o Sesc Mesa Brasil atenderam mais de 300 mil pessoas em 2024, reforçando a rede de solidariedade da cidade.