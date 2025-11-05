Campinas realiza neste sábado, 8 de novembro, o Dia D da Campanha Natal sem Fome 2025, com uma grande mobilização no Paço Municipal, das 9h às 14h. A iniciativa, lançada no último dia 24 de outubro, busca arrecadar alimentos para 2,8 mil famílias atendidas pelo programa Viva Leite.

As doações podem ser feitas até 15 de dezembro, em 23 pontos de arrecadação espalhados pela cidade, cujos endereços estão disponíveis no site oficial da Prefeitura: campinas.sp.gov.br/sites/natalsemfome/a-campanha.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite UHT, açúcar, farinha, enlatados, café e biscoitos, desde que em embalagens fechadas e dentro do prazo de validade.