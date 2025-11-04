A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou uma nova morte por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada pelo vírus influenza e outro óbito por dengue. Ambos os pacientes eram idosos e tinham comorbidades.
No caso da gripe, a vítima era um homem de 87 anos, não vacinado, que morreu em 14 de outubro. Desde janeiro, o município registrou 436 casos e 61 mortes por SRAG. O número já supera o total de 2024, quando foram 30 óbitos.
Das 61 vítimas, 48 não haviam tomado a vacina. Entre os 13 vacinados, 11 estavam adequadamente imunizados — as outras duas pessoas apresentaram sintomas antes dos 15 dias necessários para que o imunizante faça efeito. Segundo a Saúde, 60 das vítimas tinham doenças pré-existentes e pertenciam aos grupos de risco.
A vacinação contra a gripe segue disponível em todas as 69 unidades de saúde da cidade para pessoas a partir dos 6 meses de idade, sem necessidade de agendamento. A dose protege contra os vírus A (H1N1 e H3N2) e B. Até o último dia 3, 373.615 doses foram aplicadas.
A cobertura entre idosos atingiu 57% (123.892 doses), enquanto crianças alcançaram 53,2% (38.114 doses) e gestantes, 57% (5.235 doses). A campanha começou em abril e contou com ações em shoppings, terminais, supermercados e no Aeroporto de Viracopos, além de um Dia D de mobilização e participação na Campanha de Multivacinação em outubro.
O médico infectologista da secretaria, Valéria Almeida, reforçou a importância da imunização: “A comunicação imediata e a vacinação são fundamentais para evitar complicações graves e óbitos.”
Já o novo óbito por dengue foi de um homem de 81 anos, morador da área do Centro de Saúde Jardim Florence. Ele apresentou sintomas em 11 de maio e morreu no dia 22 do mesmo mês. Com o caso, Campinas soma 27 mortes por dengue e mais de 44 mil casos em 2025, na terceira pior epidemia da história.
A Secretaria de Saúde informou que todas as medidas preconizadas foram adotadas, incluindo busca ativa de pessoas sintomáticas, controle de criadouros e nebulização na região. O órgão reforça que o desfecho fatal depende de fatores como procura precoce por atendimento, manejo clínico adequado e condições de saúde prévias do paciente.