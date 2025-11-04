A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou uma nova morte por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) causada pelo vírus influenza e outro óbito por dengue. Ambos os pacientes eram idosos e tinham comorbidades.

No caso da gripe, a vítima era um homem de 87 anos, não vacinado, que morreu em 14 de outubro. Desde janeiro, o município registrou 436 casos e 61 mortes por SRAG. O número já supera o total de 2024, quando foram 30 óbitos.

Das 61 vítimas, 48 não haviam tomado a vacina. Entre os 13 vacinados, 11 estavam adequadamente imunizados — as outras duas pessoas apresentaram sintomas antes dos 15 dias necessários para que o imunizante faça efeito. Segundo a Saúde, 60 das vítimas tinham doenças pré-existentes e pertenciam aos grupos de risco.