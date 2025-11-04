Campinas é mesmo uma cidade de Silvas, Marias e Josés. Segundo o novo levantamento do IBGE, feito com base no Censo Demográfico de 2022, mais de 130 mil moradores carregam o sobrenome Silva, consolidando o clã como o mais numeroso do município.

No território das Marias, são 51,6 mil representantes, seguidas por 21,5 mil Josés — prova de que o gosto tradicional dos campineiros resiste às modas passageiras. Entre os nomes femininos, as Anas tomam o segundo lugar, seguidas de Julianas, Beatrizes, Letícias, Marianas e Gabrielas. Ainda resistem as Márcias (3.774) e Adrianas (3.714), que já foram imbatíveis nos anos 1980.

No lado masculino, o trio José, João e Antonio continua firme no pódio. Depois vêm Pedro, Lucas e Gabriel, seguidos de Carlos, Paulo, Rafael e Luis, completando a lista dos dez nomes mais usados na cidade.