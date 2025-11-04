Campinas é mesmo uma cidade de Silvas, Marias e Josés. Segundo o novo levantamento do IBGE, feito com base no Censo Demográfico de 2022, mais de 130 mil moradores carregam o sobrenome Silva, consolidando o clã como o mais numeroso do município.
No território das Marias, são 51,6 mil representantes, seguidas por 21,5 mil Josés — prova de que o gosto tradicional dos campineiros resiste às modas passageiras. Entre os nomes femininos, as Anas tomam o segundo lugar, seguidas de Julianas, Beatrizes, Letícias, Marianas e Gabrielas. Ainda resistem as Márcias (3.774) e Adrianas (3.714), que já foram imbatíveis nos anos 1980.
No lado masculino, o trio José, João e Antonio continua firme no pódio. Depois vêm Pedro, Lucas e Gabriel, seguidos de Carlos, Paulo, Rafael e Luis, completando a lista dos dez nomes mais usados na cidade.
Um exemplo, o nome deste repórter, Flávio, tem 1.534 registros e ocupa 129º do ranking dos mais populares entre os campineiros, 0,13% da população. Já o primeiro nome do prefeito Dário Saadi tem 114 registrados com a 935ª posição da lista, ou 0,01% da pessoas da cidade.
Mas o levantamento também revela a criatividade — ou ousadia — de alguns pais. O IBGE identificou nomes que aparecem apenas uma vez entre mais de um milhão de moradores, como Anai, Beuno, Calos, Cersar e Gicelia. Cada um deles representa 0,00009% da população campineira.
Quando o assunto são os sobrenomes, os Santos vêm logo atrás dos Silvas, com 82,9 mil registros, seguidos dos Oliveiras (51,7 mil) e Sousas (41,8 mil). Em seguida aparecem Pereira, Ferreira, Rodrigues, Lima, Alves, Costa e Gomes, compondo o que poderia ser facilmente o elenco completo de uma escola municipal.
O estudo “Nomes no Brasil” está disponível no site do IBGE e permite buscar nomes por município e estado. A novidade desta edição foi a inclusão dos sobrenomes, o que revelou que os Silvas continuam soberanos não só em Campinas, mas em praticamente todo o país — um Brasil inteiro unido sob o mesmo sobrenome.