Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na noite desta segunda-feira (3), no Parque Residencial Vila União, em Campinas. A agressão aconteceu dentro da casa da vítima e foi presenciada pela filha dela, de apenas 7 anos. O autor do ataque está foragido.
Segundo relato do atual namorado da vítima, de 30 anos, o agressor invadiu a residência por volta das 20h e iniciou uma série de agressões físicas. Ao tentar defender o namorado, a mulher foi atingida com uma facada no abdômen. O atual companheiro também sofreu lesões na cabeça e no rosto.
Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Ouro Verde. A mulher passou por cirurgia e seu estado de saúde não havia sido atualizado até a conclusão do boletim. A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, e a investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher.
De acordo com o registro, a vítima já havia solicitado e obtido medida protetiva contra o agressor em junho deste ano, após registrar outro boletim. Contudo, o homem nunca foi formalmente notificado pela Justiça, e a intimação passou a ser feita por edital desde outubro, em razão de sua não localização.
O ataque teria sido motivado por ciúmes. Ainda segundo o boletim, na noite anterior ao crime, o agressor já havia invadido a casa e furtado um botijão de gás.
A Polícia Civil apura agora a tentativa de feminicídio e busca o paradeiro do autor.