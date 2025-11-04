Uma mulher de 32 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro na noite desta segunda-feira (3), no Parque Residencial Vila União, em Campinas. A agressão aconteceu dentro da casa da vítima e foi presenciada pela filha dela, de apenas 7 anos. O autor do ataque está foragido.

Segundo relato do atual namorado da vítima, de 30 anos, o agressor invadiu a residência por volta das 20h e iniciou uma série de agressões físicas. Ao tentar defender o namorado, a mulher foi atingida com uma facada no abdômen. O atual companheiro também sofreu lesões na cabeça e no rosto.

Ambos foram socorridos por vizinhos e levados ao Hospital Ouro Verde. A mulher passou por cirurgia e seu estado de saúde não havia sido atualizado até a conclusão do boletim. A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal com base na Lei Maria da Penha, e a investigação segue sob responsabilidade da Delegacia de Defesa da Mulher.