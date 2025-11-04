04 de novembro de 2025
POLÍCIA INVESTIGA

Funcionário encontra perna humana em córrego de Jaguariúna

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Trabalhador da Prefeitura encontrou parte de um corpo humano em córrego na Praça Reinaldo Chiavegatto.
Trabalhador da Prefeitura encontrou parte de um corpo humano em córrego na Praça Reinaldo Chiavegatto.

A Polícia Civil de Jaguariúna investiga o encontro de um membro humano em um córrego na Praça Reinaldo Chiavegatto, na manhã desta terça-feira (4). O achado foi feito por um funcionário da Prefeitura que realizava limpeza de rotina no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o servidor percebeu o que parecia ser um pé humano entre os detritos e acionou a Guarda Municipal. A equipe confirmou a suspeita e isolou a área até a chegada da Polícia Civil.

Os investigadores constataram que se tratava de uma perna, ainda sem identificação. Não há câmeras de segurança no entorno, e o local é considerado ermo, o que dificulta a localização de possíveis testemunhas.

O local foi preservado e recebeu a visita da Perícia Científica. A funerária Bom Pastor recolheu o membro cerca de 25 minutos depois, encaminhando-o ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu.

Nenhuma outra parte do corpo foi encontrada nas buscas feitas nas imediações. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar a vítima e apurar as circunstâncias do crime.

