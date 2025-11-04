A Polícia Civil de Jaguariúna investiga o encontro de um membro humano em um córrego na Praça Reinaldo Chiavegatto, na manhã desta terça-feira (4). O achado foi feito por um funcionário da Prefeitura que realizava limpeza de rotina no local.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o servidor percebeu o que parecia ser um pé humano entre os detritos e acionou a Guarda Municipal. A equipe confirmou a suspeita e isolou a área até a chegada da Polícia Civil.
Os investigadores constataram que se tratava de uma perna, ainda sem identificação. Não há câmeras de segurança no entorno, e o local é considerado ermo, o que dificulta a localização de possíveis testemunhas.
O local foi preservado e recebeu a visita da Perícia Científica. A funerária Bom Pastor recolheu o membro cerca de 25 minutos depois, encaminhando-o ao Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu.
Nenhuma outra parte do corpo foi encontrada nas buscas feitas nas imediações. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar a vítima e apurar as circunstâncias do crime.