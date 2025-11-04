O licenciamento vencido foi a infração mais registrada nas operações integradas de fiscalização realizadas em outubro, em Campinas. Segundo balanço divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), em parceria com a Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM), o problema representou 15,7% das 1.082 autuações aplicadas durante o mês.
As ações resultaram ainda na remoção de 197 veículos irregulares e tiveram como objetivo coibir a direção perigosa, reduzir os riscos de sinistros e promover a segurança pública e viária. Entre os veículos autuados, 662 (61,2%) eram motocicletas e 404 (37,3%) automóveis.
O levantamento mostra que, após o licenciamento vencido, as infrações mais comuns foram: sistema de iluminação alterado (9,2%), escapamento irregular (9,1%), pneu em mau estado (7,5%), condutor sem cinto de segurança (6,9%) e placa fora do padrão (4,4%).
Segundo o coordenador de Fiscalização e Operação de Trânsito da Emdec, Marcelo Carpenter, “juntamente com a Guarda Municipal e os três batalhões da Polícia Militar de Campinas, a Emdec vem gerando dissuasão e redução dos comportamentos de risco. Ao observar itens de segurança como estado dos pneus e escapamentos, as operações integradas contribuem para melhorar as condições de circulação da frota na cidade, reduzindo riscos de sinistros”.
De janeiro a outubro de 2025, 263 operações integradas já foram realizadas, com 9,8 mil condutas de risco identificadas e 1,9 mil veículos removidos ao pátio municipal.
Durante as blitze de outubro, 122 infrações chamaram atenção por envolver motoristas sem cinto de segurança e condutores não habilitados. Segundo a Emdec, em 2024, Campinas registrou 68 sinistros fatais e 72 mortes em vias urbanas. Desses, 21,3% estavam relacionados à falta de habilitação e 6,6% à ausência do cinto de segurança.
De acordo com Carpenter, “quem conduz o veículo sem cinto de segurança assume o risco de pagar com a própria vida. E o condutor não habilitado não está preparado para conduzir o veículo: não tem perícia mínima ou conhecimento técnico da legislação de trânsito, podendo ser vítima de um sinistro ou causar mortes e lesões a uma terceira pessoa. Os dois alertas também valem para pequenos trajetos, dentro do seu bairro”.