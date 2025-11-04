O licenciamento vencido foi a infração mais registrada nas operações integradas de fiscalização realizadas em outubro, em Campinas. Segundo balanço divulgado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), em parceria com a Guarda Municipal (GM) e a Polícia Militar (PM), o problema representou 15,7% das 1.082 autuações aplicadas durante o mês.

As ações resultaram ainda na remoção de 197 veículos irregulares e tiveram como objetivo coibir a direção perigosa, reduzir os riscos de sinistros e promover a segurança pública e viária. Entre os veículos autuados, 662 (61,2%) eram motocicletas e 404 (37,3%) automóveis.

O levantamento mostra que, após o licenciamento vencido, as infrações mais comuns foram: sistema de iluminação alterado (9,2%), escapamento irregular (9,1%), pneu em mau estado (7,5%), condutor sem cinto de segurança (6,9%) e placa fora do padrão (4,4%).