A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar inicia nesta quarta-feira (5) as ações do Novembro Azul, campanha dedicada à prevenção do câncer de próstata e à promoção da saúde integral do homem. A abertura oficial será às 10h, na recepção de internação do Hospital Mário Gatti, com a presença do presidente da Rede, Sérgio Bisogni, e palestra do urologista Fábio Tadeu, que abordará mitos, verdades e a importância do diagnóstico precoce.
Ao longo do mês, haverá consultas gratuitas com especialistas, atividades de autocuidado, testes rápidos, cortes de cabelo e ações interativas com pacientes e profissionais. Serão disponibilizadas 40 consultas com a equipe de urologia do ambulatório do Hospital Mário Gatti, agendadas pela Unidade de Saúde do Trabalhador (UST).
Segundo Lucimeire Martini, coordenadora de Humanização da Rede, o Novembro Azul vai além de uma campanha: é um chamado à responsabilidade. “Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, mas de amor à vida e à família. A prevenção é o melhor caminho e começa com cada um de nós”, destacou.
O “Dia da Prevenção e Autocuidado”, marcado para 17 de novembro, terá aferição de pressão arterial, testes rápidos e serviços de bem-estar. Já o “Quiz Interativo”, de 8 a 21 de novembro, levará perguntas e curiosidades sobre saúde masculina às unidades da rede, com distribuição de brindes aos participantes. Durante todo o mês, será mantida uma galeria de mensagens positivas sobre a importância do autocuidado e da prevenção.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil registra 71,7 mil novos casos de câncer de próstata por ano, sendo o segundo tipo mais frequente entre homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura.
Rodrigo 14 horas atrásInacreditável isso .. os funcionários da prefeitura/Mario Gatti, disponibilizam de convenio médico, pagos por nós contribuintes! por que essas 40 consultas não podem ser disponibilizadas para a população que não dispõem deste recurso!