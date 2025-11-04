A Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar inicia nesta quarta-feira (5) as ações do Novembro Azul, campanha dedicada à prevenção do câncer de próstata e à promoção da saúde integral do homem. A abertura oficial será às 10h, na recepção de internação do Hospital Mário Gatti, com a presença do presidente da Rede, Sérgio Bisogni, e palestra do urologista Fábio Tadeu, que abordará mitos, verdades e a importância do diagnóstico precoce.

Ao longo do mês, haverá consultas gratuitas com especialistas, atividades de autocuidado, testes rápidos, cortes de cabelo e ações interativas com pacientes e profissionais. Serão disponibilizadas 40 consultas com a equipe de urologia do ambulatório do Hospital Mário Gatti, agendadas pela Unidade de Saúde do Trabalhador (UST).

Segundo Lucimeire Martini, coordenadora de Humanização da Rede, o Novembro Azul vai além de uma campanha: é um chamado à responsabilidade. “Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, mas de amor à vida e à família. A prevenção é o melhor caminho e começa com cada um de nós”, destacou.