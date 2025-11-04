Um homem morreu na noite desta segunda-feira (3) após colidir com um caminhão parado na alça de acesso da rodovia Anhanguera (SP-330), em Jundiaí. O acidente ocorreu por volta das 23h10 no km 60 da pista norte, sentido interior, e provocou interdição total da alça de acesso por quase três horas.

De acordo com a concessionária AutoBAn, a vítima dirigia uma caminhonete Ford Ranger e bateu na traseira de um caminhão que estava com pane sobre a alça da pista marginal para a pista expressa. Com o impacto, a caminhonete ficou sobre a saída da alça. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Civil, a Perícia e a funerária foram acionados ao local. A alça só foi totalmente liberada apenas às 2h4.