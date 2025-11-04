O prefeito de Campinas, Dário Saadi, sancionou a Lei nº 16.814/2025, que estabelece novas regras para a notificação de casos de intoxicação por metanol na cidade. A principal mudança é a redução do prazo para que hospitais e clínicas comuniquem a Secretaria de Saúde — de sete dias para 24 horas, a partir do atendimento ao paciente.
A medida, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (3), formaliza um protocolo que já vinha sendo adotado pela rede municipal desde o início da crise provocada por bebidas adulteradas. O novo prazo é mais rigoroso do que o previsto pelo Ministério da Saúde, que permite notificação em até uma semana.
Segundo a médica infectologista Valéria Almeida, da Secretaria de Saúde, a comunicação imediata é essencial para conter o avanço de casos e identificar possíveis fontes de contaminação. “A comunicação imediata é extremamente importante para investigações de eventuais intoxicações ou situações em que houve intencionalidade”, destacou.
O texto também determina que os serviços de saúde devem acionar a polícia sempre que houver confirmação de intoxicação, a fim de permitir investigação criminal sobre a origem das bebidas. O descumprimento das normas pode gerar sanções administrativas.
Ações de prevenção e fiscalização
A Prefeitura, por meio do Procon e da Secretaria de Saúde, reforçou campanhas para alertar comerciantes e consumidores sobre os riscos da compra e consumo de bebidas falsificadas. Estabelecimentos estão sendo orientados a evitar produtos sem procedência, e os consumidores devem redobrar a atenção com rótulos, selos e embalagens.
Equipes de saúde também receberam instruções para reconhecer sintomas de intoxicação por metanol, como visão turva, dor de cabeça, enjoo, vômitos e dificuldade para respirar. Casos suspeitos devem ser discutidos com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) do Hospital de Clínicas da Unicamp, referência em diagnóstico e tratamento.
Além disso, a Guarda Municipal intensificou operações contra o comércio e a produção de bebidas adulteradas, em articulação com as forças de segurança estaduais e federais.