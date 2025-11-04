O prefeito de Campinas, Dário Saadi, sancionou a Lei nº 16.814/2025, que estabelece novas regras para a notificação de casos de intoxicação por metanol na cidade. A principal mudança é a redução do prazo para que hospitais e clínicas comuniquem a Secretaria de Saúde — de sete dias para 24 horas, a partir do atendimento ao paciente.

A medida, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (3), formaliza um protocolo que já vinha sendo adotado pela rede municipal desde o início da crise provocada por bebidas adulteradas. O novo prazo é mais rigoroso do que o previsto pelo Ministério da Saúde, que permite notificação em até uma semana.

Segundo a médica infectologista Valéria Almeida, da Secretaria de Saúde, a comunicação imediata é essencial para conter o avanço de casos e identificar possíveis fontes de contaminação. “A comunicação imediata é extremamente importante para investigações de eventuais intoxicações ou situações em que houve intencionalidade”, destacou.