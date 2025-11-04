Um boi morreu eletrocutado na manhã de domingo (2) após encostar em um poste de iluminação pública na Praça João Amazonas, no distrito do Campo Grande, em Campinas.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Moradores relataram ter ouvido um forte estalo momentos antes de o animal cair ao chão. Logo após o incidente, a área foi isolada para evitar que pessoas ou outros animais se aproximassem, já que havia suspeita de vazamento de energia causado por falha na fiação do poste.
Equipes da Prefeitura de Campinas e da concessionária de energia elétrica foram acionadas para realizar vistoria técnica e reparos no sistema. O objetivo é garantir a segurança no local, especialmente por ser frequentado por famílias e crianças nos fins de semana.