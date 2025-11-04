A histórica estância hidromineral de Amparo, no Circuito das Águas paulista, vive cinco dias dedicados ao universo fotográfico com a nona edição do Festival Amparo em Foco, um dos eventos mais importantes do gênero no país. De 5 a 9 de novembro, a cidade oferece programação gratuita e aberta ao público, reforçando seu título de Capital da Fotografia.

O festival reúne nomes consagrados como Bob Wolfenson e Emídio Luisi. Wolfenson ministra palestra no sábado (8), às 19h30, no Cine Foto Clube, seguida do lançamento do livro Exteriores, que reúne 75 imagens capturadas ao longo de cinco décadas de viagens pelo mundo. Já o italiano Emídio Luisi, em comemoração aos 70 anos de Brasil, apresenta a palestra “Imagens de um Tempo”, no sábado (8), às 11h, também no Cine Foto Clube, com lançamento de obra homônima.

Entre os destaques da programação estão as exposições permanentes na Praça da Matriz e na Ladeira das Artes, que funcionarão em acesso livre 24 horas por dia. A mostra “Trabalho” e o “Ensaio”, resultados de convocatórias nacionais e internacionais, dividem espaço com “Primeiro Quarteirão”, composta por retratos de trabalhadores da Rua Treze de Maio.