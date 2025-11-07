Os fãs de samba e pagode têm encontro marcado no próximo sábado (8) com a primeira edição do festival Samba Premium, que será realizado no estacionamento do Polo Shopping Indaiatuba. O evento promete uma tarde de música, ritmo e celebração com dois dos maiores nomes do gênero: Turma do Pagode e Pixote.

A programação começa a partir das 15h, e os grupos apresentam seus principais sucessos e novidades. A Turma do Pagode traz ao público a turnê “Mixturadin 3”, que combina os grandes hits da carreira com lançamentos recentes. Já o Pixote, celebrando 30 anos de trajetória, prepara um show especial com os clássicos que marcaram gerações e novas faixas do projeto “Pixote nas Alturas”.

Os ingressos já estão à venda, tanto online quanto presencialmente, na loja Radical Vest, localizada dentro do Polo Shopping. O evento contará com três setores — Pista, Front Stage e Área de Bistrôs — com valores diferenciados. A classificação etária é de 16 anos.