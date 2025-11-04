A Guarda Municipal de Americana prendeu um homem sob suspeita de envolvimento no “Golpe do Bolo”, esquema em que criminosos se passavam por entregadores para clonar cartões bancários de vítimas. A prisão foi feita após o sistema de videomonitoramento Muralha Digital detectar duas motocicletas com indícios de clonagem circulando pela cidade.

Equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) iniciaram uma perseguição pela Avenida Nicolau João Abdalla. Durante a ação, uma das motos caiu, permitindo a abordagem e prisão do condutor, enquanto o segundo suspeito fugiu por uma área de mata e ainda não foi localizado.

De acordo com a corporação, a dupla visitava residências de aniversariantes dizendo levar um bolo surpresa. Para “receber o presente”, as vítimas eram induzidas a pagar uma taxa simbólica de R$ 6 com cartão, momento em que os dados eram clonados e usados em transações fraudulentas. Em um dos casos, uma vítima perdeu R$ 30 mil.