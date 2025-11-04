04 de novembro de 2025
TRÁFICO

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Hortolândia

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A ocorrência aconteceu na Rua Paulo Roberto Soares, local conhecido pelas autoridades como ponto de venda de entorpecentes.
Um homem foi preso em flagrante durante uma ação policial no Jardim Adelaide, em Hortolândia, na Rua Paulo Roberto Soares, área conhecida por ser ponto de venda de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e flagraram o suspeito realizando a venda de entorpecentes para outro homem. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma mochila contendo diversas porções de drogas, além de radiotransmissores, um celular e dinheiro.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime, afirmando que atuava no tráfico de entorpecentes na região. O outro indivíduo abordado, identificado como Juliano, confirmou aos policiais que estava no local para comprar drogas.

Diante das provas, o homem flagrado na venda foi autuado e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A situação de Juliano não foi detalhada pelas autoridades.

