Um homem foi preso em flagrante durante uma ação policial no Jardim Adelaide, em Hortolândia, na Rua Paulo Roberto Soares, área conhecida por ser ponto de venda de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes chegaram ao local e flagraram o suspeito realizando a venda de entorpecentes para outro homem. Durante a abordagem, foi encontrada com ele uma mochila contendo diversas porções de drogas, além de radiotransmissores, um celular e dinheiro.

Em depoimento, o suspeito confessou o crime, afirmando que atuava no tráfico de entorpecentes na região. O outro indivíduo abordado, identificado como Juliano, confirmou aos policiais que estava no local para comprar drogas.