Um homem foi preso em flagrante na noite de domingo (2) após ameaçar de morte e expulsar a esposa de casa, no bairro Vila Valle, em Sumaré. Além das agressões psicológicas, o suspeito resistiu à ação da Polícia Militar, sendo contido à força.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma denúncia de violência doméstica na Rua Honorino Fabri. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima abalada e ofegante, relatando que o marido havia a ameaçado e a impedido de entrar na residência. Como as chaves que possuía abriam apenas um dos cadeados, os agentes precisaram romper o outro cadeado com um alicate corta-vergalhão.

Dentro do imóvel, o homem filmava a ação policial, enquanto proferia ameaças contra a esposa e os agentes. Mesmo orientado a não interferir, ele se negou a entregar as chaves de um cômodo onde havia trancado os pertences da vítima, afirmando que poderiam “arrombar se quisessem”. Os policiais perceberam um kit de chaves no bolso do agressor, que continuou se recusando a cooperar.