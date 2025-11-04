A Região Metropolitana de Campinas (RMC) deve enfrentar, entre terça (4) e quarta-feira (5), uma combinação perigosa de calor abafado e tempestades severas. A previsão aponta Sol entre nuvens pela manhã, mas com mudança brusca do tempo a partir da tarde, quando o risco de temporais aumenta significativamente.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As condições meteorológicas indicam formação de tempestades isoladas com alto potencial de impacto, incluindo vendavais intensos, queda de granizo, alta incidência de raios e chuvas fortes em curto período.

Os possíveis efeitos incluem queda de árvores, destelhamentos e danos estruturais provocados pelos ventos e pela chuva de gelo. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas abertas, não se abrigar sob árvores e buscar locais seguros durante as tempestades.