Campinas registrou redução de 16% nas mortes no trânsito entre janeiro e setembro de 2025, segundo o Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Foram 103 óbitos no total, contra 123 no mesmo período de 2024.

Das mortes registradas, 57 ocorreram em vias urbanas e 46 em rodovias que cortam o município. O levantamento aponta, contudo, que o índice urbano apresentou leve alta de 6% em relação ao período anterior — ainda assim, o mês de setembro encerrou com queda de 22% nas ocorrências fatais em relação a agosto (7 contra 9 mortes).

Perfil das vítimas

Nos nove primeiros meses do ano, motociclistas representaram 51% das vítimas (29 mortes), seguidos por pedestres (20 mortes, 35%), ocupantes de automóveis (7 mortes, 12%) e ciclistas (1 morte, 2%).

O boletim também destaca que não há registro de mortes de ciclistas desde janeiro, o que representa uma queda de 67% em comparação com os três casos do mesmo período de 2024.

Causas dos acidentes