SEGURANÇA VIÁRIA

Campinas reduz mortes no trânsito, mas alta velocidade preocupa

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Número de mortes no trânsito caiu 16% em Campinas até setembro, mas velocidade e álcool seguem entre as principais causas.
Número de mortes no trânsito caiu 16% em Campinas até setembro, mas velocidade e álcool seguem entre as principais causas.

Campinas registrou redução de 16% nas mortes no trânsito entre janeiro e setembro de 2025, segundo o Boletim Mensal de Óbitos no Trânsito da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec). Foram 103 óbitos no total, contra 123 no mesmo período de 2024.

Das mortes registradas, 57 ocorreram em vias urbanas e 46 em rodovias que cortam o município. O levantamento aponta, contudo, que o índice urbano apresentou leve alta de 6% em relação ao período anterior — ainda assim, o mês de setembro encerrou com queda de 22% nas ocorrências fatais em relação a agosto (7 contra 9 mortes).

Perfil das vítimas

Nos nove primeiros meses do ano, motociclistas representaram 51% das vítimas (29 mortes), seguidos por pedestres (20 mortes, 35%), ocupantes de automóveis (7 mortes, 12%) e ciclistas (1 morte, 2%).
O boletim também destaca que não há registro de mortes de ciclistas desde janeiro, o que representa uma queda de 67% em comparação com os três casos do mesmo período de 2024.

Causas dos acidentes

Entre os 30 casos analisados detalhadamente, o excesso de velocidade e o álcool ao volante foram as principais causas dos sinistros fatais. O ranking de fatores de risco foi o seguinte:

  1. Velocidade excessiva ou inadequada: 10 casos (33%)
  2. Consumo de bebida alcoólica: 7 casos (23%)
  3. Comportamento do pedestre: 7 casos (23%)
  4. Desrespeito à sinalização: 5 casos (17%)

Para reduzir os riscos, a Emdec afirma manter ações integradas de fiscalização e prevenção, com foco na segurança de todos os usuários das vias. Entre os principais resultados até setembro estão:

  • 141,2 mil m² de sinalização viária revitalizada;
  • 4,9 mil novas placas implantadas;
  • 216 rampas de acessibilidade executadas;
  • 227 operações conjuntas entre Emdec, Polícia Militar e Guarda Municipal;
  • 8,7 mil infrações registradas;
  • cinco radares remanejados e três novos pontos de videomonitoramento.

