A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar totalmente o trânsito em um trecho da Rua Manoel Pereira Barbosa, no Alto Taquaral, entre as ruas João Francisco Lisboa e Louis Pasteur, a partir das 8h30 desta terça-feira (4 de novembro). A interdição será ininterrupta e deve permanecer até o dia 24 de novembro, segundo o cronograma divulgado pela empresa.

A medida é necessária para viabilizar a construção de uma galeria de águas pluviais, obra que faz parte de um projeto de melhoria na drenagem urbana da região. Os moradores e comerciantes terão acesso local garantido durante todo o período de interdição.

Rotas alternativas

No sentido bairro/Centro, o desvio será feito pelas vias João Francisco Lisboa, Avenida Graça Aranha, Avenida Milton Christini e Rua Professora Maria Therezinha Pires Monacci, retornando ao trecho liberado da Manoel Pereira Barbosa.