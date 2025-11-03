03 de novembro de 2025
TRÂNSITO E OBRAS

Construção de galeria fecha rua no Alto Taquaral por 21 dias

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Interdição na Rua Manoel Pereira Barbosa começa na terça-feira (4) e segue até 24 de novembro para obras de drenagem.
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai interditar totalmente o trânsito em um trecho da Rua Manoel Pereira Barbosa, no Alto Taquaral, entre as ruas João Francisco Lisboa e Louis Pasteur, a partir das 8h30 desta terça-feira (4 de novembro). A interdição será ininterrupta e deve permanecer até o dia 24 de novembro, segundo o cronograma divulgado pela empresa.

A medida é necessária para viabilizar a construção de uma galeria de águas pluviais, obra que faz parte de um projeto de melhoria na drenagem urbana da região. Os moradores e comerciantes terão acesso local garantido durante todo o período de interdição.

Rotas alternativas

No sentido bairro/Centro, o desvio será feito pelas vias João Francisco Lisboa, Avenida Graça Aranha, Avenida Milton Christini e Rua Professora Maria Therezinha Pires Monacci, retornando ao trecho liberado da Manoel Pereira Barbosa.

Já no sentido Centro/bairro, os motoristas deverão utilizar as ruas Louis Pasteur, Zerillo Pereira Lopes e Rute Ferraz de Angelis.

A Emdec informou que não haverá impacto no transporte coletivo e que agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para orientar os condutores e monitorar o tráfego, realizando intervenções pontuais, se necessário.

A execução dos serviços é de responsabilidade da Construtora Direcional.

