O relatório Brasil pelo Meio Ambiente (BPMA) 2025, da Amcham Brasil, divulgado às margens da Pré-COP30, mostra que as empresas no país aceleraram a agenda climática. Os projetos em execução somam R$ 48,2 bilhões — alta de 24,2% frente a 2024 — e envolvem 209 companhias (+26,7%) em 316 iniciativas (+12,1%), o maior volume desde o início da série.

Para o presidente da entidade, Abrão Neto, os resultados indicam compromisso e escala: “As empresas estão se movendo com agilidade e consistência” na implementação de projetos alinhados aos compromissos climáticos das COPs, com foco em energia renovável, reflorestamento, reaproveitamento de resíduos e descarbonização.

Entre os indicadores consolidados pelo BPMA, destaque para: