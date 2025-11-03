O relatório Brasil pelo Meio Ambiente (BPMA) 2025, da Amcham Brasil, divulgado às margens da Pré-COP30, mostra que as empresas no país aceleraram a agenda climática. Os projetos em execução somam R$ 48,2 bilhões — alta de 24,2% frente a 2024 — e envolvem 209 companhias (+26,7%) em 316 iniciativas (+12,1%), o maior volume desde o início da série.
Para o presidente da entidade, Abrão Neto, os resultados indicam compromisso e escala: “As empresas estão se movendo com agilidade e consistência” na implementação de projetos alinhados aos compromissos climáticos das COPs, com foco em energia renovável, reflorestamento, reaproveitamento de resíduos e descarbonização.
Entre os indicadores consolidados pelo BPMA, destaque para:
- Natureza e florestas: 11,1 milhões de hectares preservados e/ou restaurados (+9,2%), abrangendo Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa.
- Energia e combustíveis limpos: 23.553 GWh de energia limpa gerados/otimizados (+10,5%) — volume capaz de atender 11,2 milhões de residências — e 4,3 bilhões de litros de biocombustíveis (+22,2%), incluindo biodiesel, biometano e SAF.
- Economia circular e recursos hídricos: 202,9 milhões de toneladas de resíduos tratados ou reaproveitados (+589,9%) e 36,8 bilhões de litros de água reutilizados ou economizados (+309%), o suficiente para abastecer 670 mil pessoas por um ano.
- Clima: emissões evitadas de 305,8 milhões de tCO?e, avanço de 15,4% ante 2024.
Segundo a Amcham, o BPMA funciona como plataforma anual que consolida dados de investimentos em sustentabilidade e economia verde, permitindo mensurar impactos ambientais e econômicos e ampliar o diálogo entre setor privado e políticas públicas. “O BPMA é uma ferramenta inédita de mensuração e visibilidade”, afirma Neto.
A entidade informa ainda que o estudo integra a estratégia de implementação rumo à COP30, com programação de encontros e debates em Belém para discutir inovação, competitividade e impacto ambiental positivo.