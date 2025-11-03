03 de novembro de 2025
FUTEBOL AMADOR

Tempestade adia rodada decisiva do Campeonato Amador de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
A 5ª e última rodada da fase de grupos, que definir os 16 classificados, foi transferida devido às condições climáticas; confira os novos cruzamentos e tabela.
A 5ª e última rodada da fase de grupos, que definir os 16 classificados, foi transferida devido às condições climáticas; confira os novos cruzamentos e tabela.

quinta e decisiva rodada da fase de grupos do Campeonato de Futebol Amador de Campinas – Série A, marcada para este domingo (2), foi adiada devido às fortes chuvas. A Liga Campineira de Futebol Amador confirmou que os jogos acontecerão no próximo domingo, dia 9 de novembro.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Com o adiamento, a competição segue equilibrada. Após a vitória do Real Campo Belo sobre o Bangu por 3 a 0, na última segunda-feira (26), todas as 30 equipes chegarão à rodada final com o mesmo número de partidas disputadas, definindo as classificações em igualdade de condições.

A rodada será decisiva para confirmar os 16 clubes que avançam à fase eliminatória e o ranking geral que determinará os cruzamentos dos playoffs. O torneio conta com cinco grupos, e seguem adiante os três melhores de cada grupo, além de quatro equipes com as melhores campanhas gerais entre os quartos colocados.

Os confrontos das oitavas de final seguirão o formato:
1º x 16º, 2º x 15º, 3º x 14º, e assim sucessivamente.

Nas oitavas e quartas de final, em caso de empate, avança o time de melhor campanha. Já nas semifinais e final, os classificados serão definidos nos pênaltis, se necessário.

