A quinta e decisiva rodada da fase de grupos do Campeonato de Futebol Amador de Campinas – Série A, marcada para este domingo (2), foi adiada devido às fortes chuvas. A Liga Campineira de Futebol Amador confirmou que os jogos acontecerão no próximo domingo, dia 9 de novembro.

Com o adiamento, a competição segue equilibrada. Após a vitória do Real Campo Belo sobre o Bangu por 3 a 0, na última segunda-feira (26), todas as 30 equipes chegarão à rodada final com o mesmo número de partidas disputadas, definindo as classificações em igualdade de condições.

A rodada será decisiva para confirmar os 16 clubes que avançam à fase eliminatória e o ranking geral que determinará os cruzamentos dos playoffs. O torneio conta com cinco grupos, e seguem adiante os três melhores de cada grupo, além de quatro equipes com as melhores campanhas gerais entre os quartos colocados.