O 1º Sargento Edil Filomeno Soares, do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), recebeu alta médica neste domingo (2) após ser baleado no ombro durante a Operação Off White, deflagrada na última quinta-feira (30) em Campinas. A ação teve como alvo integrantes do PCC envolvidos em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em condomínios de alto padrão.
Mesmo ferido, o sargento continuou na operação e neutralizou o criminoso em um segundo confronto. Ele passou por cirurgia para retirada do projétil e seguirá em acompanhamento médico para avaliar a necessidade de colocação de prótese, devido à lesão óssea provocada pelo disparo.
Durante a ação, foram apreendidas quatro armas de fogo do criminoso morto, identificado como responsável pela logística de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas ligados à facção.
Resultados da Operação Off White
A ofensiva, conduzida em conjunto pelo Baep e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), resultou em:
- 6 pessoas presas
- 1 indivíduo morto
- 5 armas de fogo apreendidas
- R$ 372.967,00 em espécie
- US$ 2.248 e € 445 em moeda estrangeira
- 232 munições de vários calibres
- 22 relógios de luxo e 26 celulares
- Equipamentos para embalagem de cocaína e máquina de contar cédulas
Entre o arsenal apreendido estavam armas de alto calibre, como uma Pistola TAURUS GX4 9mm, uma TAURUS 1911 .45 e um rifle CBC Cal .22 com supressor de ruído.
O sargento Edil Filomeno Soares segue em recuperação, e seu estado de saúde é considerado estável.