03 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
QUE ÓTIMO

Sargento do Baep baleado durante operação contra PCC recebe alta

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Policial foi ferido durante cumprimento de mandado, mas conseguiu neutralizar o agressor; operação apreendeu armas, dinheiro e equipamentos de drogas.
Policial foi ferido durante cumprimento de mandado, mas conseguiu neutralizar o agressor; operação apreendeu armas, dinheiro e equipamentos de drogas.

1º Sargento Edil Filomeno Soares, do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), recebeu alta médica neste domingo (2) após ser baleado no ombro durante a Operação Off White, deflagrada na última quinta-feira (30) em Campinas. A ação teve como alvo integrantes do PCC envolvidos em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em condomínios de alto padrão.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Mesmo ferido, o sargento continuou na operação e neutralizou o criminoso em um segundo confronto. Ele passou por cirurgia para retirada do projétil e seguirá em acompanhamento médico para avaliar a necessidade de colocação de prótese, devido à lesão óssea provocada pelo disparo.

Durante a ação, foram apreendidas quatro armas de fogo do criminoso morto, identificado como responsável pela logística de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas ligados à facção.

Resultados da Operação Off White

A ofensiva, conduzida em conjunto pelo Baep e o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), resultou em:

  • 6 pessoas presas
  • 1 indivíduo morto
  • 5 armas de fogo apreendidas
  • R$ 372.967,00 em espécie
  • US$ 2.248 e € 445 em moeda estrangeira
  • 232 munições de vários calibres
  • 22 relógios de luxo e 26 celulares
  • Equipamentos para embalagem de cocaína e máquina de contar cédulas

Entre o arsenal apreendido estavam armas de alto calibre, como uma Pistola TAURUS GX4 9mm, uma TAURUS 1911 .45 e um rifle CBC Cal .22 com supressor de ruído.

O sargento Edil Filomeno Soares segue em recuperação, e seu estado de saúde é considerado estável.

Comentários

Comentários