O 1º Sargento Edil Filomeno Soares, do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), recebeu alta médica neste domingo (2) após ser baleado no ombro durante a Operação Off White, deflagrada na última quinta-feira (30) em Campinas. A ação teve como alvo integrantes do PCC envolvidos em lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em condomínios de alto padrão.

Mesmo ferido, o sargento continuou na operação e neutralizou o criminoso em um segundo confronto. Ele passou por cirurgia para retirada do projétil e seguirá em acompanhamento médico para avaliar a necessidade de colocação de prótese, devido à lesão óssea provocada pelo disparo.

Durante a ação, foram apreendidas quatro armas de fogo do criminoso morto, identificado como responsável pela logística de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas ligados à facção.

Resultados da Operação Off White