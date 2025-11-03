Um motorista embriagado e portando cocaína foi preso após uma sequência de crimes que começou com a fuga de uma blitz da Operação Direção Segura, na Avenida 22 de Outubro, e terminou com duas invasões a um condomínio residencial em Mogi Mirim. O homem resistiu violentamente à prisão e só foi contido após confronto com a PM.

A perseguição teve início por volta das 20h, quando equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e do Detran realizavam a operação de fiscalização. O condutor ignorou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, cometendo diversas infrações de trânsito e colocando em risco outros motoristas e pedestres.

Durante a fuga, ele arrombou a cancela de um condomínio, circulou pelas vias internas e retornou à Avenida Pedro Botesi. Em seguida, invadiu novamente o mesmo local, onde acabou interceptado. Ao tentar ser abordado, o motorista avançou com o carro contra os policiais, mas foi finalmente imobilizado.