Um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sábado (1º), no bairro Ypê I, em Mogi Guaçu, durante uma abordagem de rotina que resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e materiais usados na comercialização ilegal.

A operação foi conduzida por uma equipe da Polícia Militar, que patrulhava a Avenida Bandeirantes. Os dois suspeitos chamaram a atenção dos agentes por demonstrar nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura.

Na revista pessoal, os policiais encontraram com o homem porções de haxixe, microtubos de cocaína, dinheiro, um caderno com anotações do tráfico e um celular. Com a mulher, havia mais microtubos de cocaína, outro telefone celular e a chave de um veículo.