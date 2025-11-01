01 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
GOLPE

Polícia prende empresário por falsificar embalagens famosas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Material foi apreendido pela Polícia Civil
Material foi apreendido pela Polícia Civil

Policiais da 1ª DIG-Deic prenderam em flagrante o proprietário de uma gráfica na Vila Pompeia, em Campinas, suspeito de comandar um esquema de falsificação de embalagens. Durante a ação, foram apreendidos 35 mil invólucros de montadoras de veículos e empresas do setor de iluminação, além de cinco moldes utilizados para a produção.

De acordo com os investigadores, o empresário confessou que produzia as embalagens sem a autorização das marcas originais. Ele alegou que terceirizava o serviço e depois vendia as caixas para distribuidoras de autopeças.

A polícia suspeita que essas embalagens eram usadas para acondicionar peças genéricas ou falsificadas, que posteriormente eram vendidas aos consumidores como se fossem originais, caracterizando crime contra as relações de consumo.

O proprietário foi preso sem direito a fiança. As investigações continuam para apontar quem eram os compradores do material.

Comentários

Comentários