Policiais da 1ª DIG-Deic prenderam em flagrante o proprietário de uma gráfica na Vila Pompeia, em Campinas, suspeito de comandar um esquema de falsificação de embalagens. Durante a ação, foram apreendidos 35 mil invólucros de montadoras de veículos e empresas do setor de iluminação, além de cinco moldes utilizados para a produção.

De acordo com os investigadores, o empresário confessou que produzia as embalagens sem a autorização das marcas originais. Ele alegou que terceirizava o serviço e depois vendia as caixas para distribuidoras de autopeças.

A polícia suspeita que essas embalagens eram usadas para acondicionar peças genéricas ou falsificadas, que posteriormente eram vendidas aos consumidores como se fossem originais, caracterizando crime contra as relações de consumo.