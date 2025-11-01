Uma mulher foi vítima de sequestro-relâmpago na tarde de quinta-feira (30) na Rodovia Governador Doutor Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Campinas. Ela foi rendida por quatro homens, mantida em cativeiro dentro do próprio carro por cerca de uma hora e meia e obrigada a realizar transferências bancárias totalizando R$ 25 mil. A vítima não ficou ferida.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos forçaram a vítima a transferir R$ 15 mil via débito e R$ 10 mil via crédito para contas vinculadas a moradores de Osasco e da própria Campinas. Além do valor em dinheiro, os bandidos levaram pertences pessoais da vítima.

Após o crime, a mulher e o veículo foram abandonados pelos sequestradores no Parque das Camélias. Três mulheres que receberam as transferências foram identificadas e prestaram depoimento na delegacia. Os quatro sequestradores, no entanto, permanecem foragidos.