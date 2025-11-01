Uma diarista de 53 anos foi presa em flagrante suspeita de furtar joias de uma residência onde trabalhava, em Americana. A prisão ocorreu após a proprietária da casa, moradora de um condomínio de alto padrão na Avenida Nossa Senhora de Fátima, relatar o desaparecimento sistemático de suas joias após as faxinas.
A ação policial, batizada de "Quinta-feira da Diarista", foi deflagrada após a denúncia. Os agentes montaram uma campana na saída do condomínio e abordaram a mulher no momento em que ela deixava o local.
Apesar de negar a autoria do crime, a suspeita foi revistada. Com ela, os policiais encontraram uma pulseira escondida em um bolso velado de sua bolsa. A vítima reconheceu a joia como sendo de sua propriedade.
Em seguida, os investigadores foram até a casa da diarista, onde apreenderam outras peças que se assemelhavam a ouro. Os itens serão mostrados a outras possíveis vítimas que tenham contratado os serviços da mulher.
A diarista foi conduzida à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, onde a autoridade policial decretou sua prisão em flagrante pelo crime de furto mediante abuso de confiança.