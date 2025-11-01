01 de novembro de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
AMERICANA

Diarista é presa por furtar joias em condomínio de luxo

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Joias foram recuperadas pela Polícia Civil
Joias foram recuperadas pela Polícia Civil

Uma diarista de 53 anos foi presa em flagrante suspeita de furtar joias de uma residência onde trabalhava, em Americana. A prisão ocorreu após a proprietária da casa, moradora de um condomínio de alto padrão na Avenida Nossa Senhora de Fátima, relatar o desaparecimento sistemático de suas joias após as faxinas.

A ação policial, batizada de "Quinta-feira da Diarista", foi deflagrada após a denúncia. Os agentes montaram uma campana na saída do condomínio e abordaram a mulher no momento em que ela deixava o local.

Apesar de negar a autoria do crime, a suspeita foi revistada. Com ela, os policiais encontraram uma pulseira escondida em um bolso velado de sua bolsa. A vítima reconheceu a joia como sendo de sua propriedade.

Em seguida, os investigadores foram até a casa da diarista, onde apreenderam outras peças que se assemelhavam a ouro. Os itens serão mostrados a outras possíveis vítimas que tenham contratado os serviços da mulher.

A diarista foi conduzida à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana, onde a autoridade policial decretou sua prisão em flagrante pelo crime de furto mediante abuso de confiança.

Comentários

Comentários