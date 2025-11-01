Um homem procurado pela Justiça por inadimplência de pensão alimentícia foi preso pela Polícia Militar na sexta-feira (31), em Jaguariúna. A captura ocorreu durante uma operação rotineira voltada ao combate ao tráfico de drogas.

De acordo com a PM, os policiais da Atividade Delegada, com apoio de outras equipes, abordaram o indivíduo, que chamou a atenção por demonstrar nervosismo ao avistar as viaturas.

Após uma revista pessoal, os militares consultaram o sistema do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e descobriram o mandado de prisão em aberto contra ele. Diante da confirmação, o homem foi detido e encaminhado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.