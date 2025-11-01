01 de novembro de 2025
BOM DIA!

Fim de semana tem previsão de chuva forte na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
Fim de semana será de chuva na região
A RMC (Região Metropolitana de Campinas) poderá ter chuvas fortes, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado no final de semana. As previsões indicam volume elevado de chuva no período, com momentos de tempestade, neste sábado, 1º, e domingo, 2.

Para o sábado, a previsão é de tempo instável na região, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A chuva pode ser forte, com raios e ventania, de forma pontual, num curto período de tempo. O sol aparece entre nuvens e a temperatura continua a subir gradativamente.

No domingo, a previsão segue instável na região, com possibilidade de chuva moderada a forte a qualquer hora do dia. As pancadas de chuva forte podem ser acompanhadas de raios e ventania. O sol aparece entre nuvens.

