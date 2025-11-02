Campinas alcançou, entre 2022 e 2024, o menor índice de mortalidade por câncer de mama dos últimos 20 anos, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. O estudo mostra que o coeficiente foi de 13,9 óbitos a cada 100 mil mulheres, o mais baixo da série histórica iniciada em 2004.

Os dados constam na sétima edição do Boletim do Registro de Câncer de Base Populacional, divulgado durante as ações do Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e diagnóstico precoce da doença.

Segundo a coordenadora da Saúde da Mulher, Miriam Nóbrega, o resultado reflete o impacto direto da ampliação do acesso aos exames. “O diagnóstico precoce, por meio da mamografia em mulheres de 40 a 74 anos sem sintomas, é essencial para reduzir a mortalidade. O diagnóstico tardio leva a cirurgias mais agressivas e menor chance de cura”, afirmou.