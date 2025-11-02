Campinas alcançou, entre 2022 e 2024, o menor índice de mortalidade por câncer de mama dos últimos 20 anos, segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde. O estudo mostra que o coeficiente foi de 13,9 óbitos a cada 100 mil mulheres, o mais baixo da série histórica iniciada em 2004.
Os dados constam na sétima edição do Boletim do Registro de Câncer de Base Populacional, divulgado durante as ações do Outubro Rosa, campanha dedicada à prevenção e diagnóstico precoce da doença.
Segundo a coordenadora da Saúde da Mulher, Miriam Nóbrega, o resultado reflete o impacto direto da ampliação do acesso aos exames. “O diagnóstico precoce, por meio da mamografia em mulheres de 40 a 74 anos sem sintomas, é essencial para reduzir a mortalidade. O diagnóstico tardio leva a cirurgias mais agressivas e menor chance de cura”, afirmou.
Em 2024, o município registrou 138 mortes em decorrência do câncer de mama. Desde 2016, Campinas oferece mamografia pelo SUS para mulheres a partir de 40 anos, faixa etária que foi ampliada neste ano até 74 anos. Durante o Outubro Rosa, foram realizadas 2 mil mamografias adicionais em diversos serviços da rede municipal.
O boletim também aponta que o câncer de mama representa 16,6% dos óbitos por neoplasias em mulheres — índice superior ao de outros tipos de câncer, como colorretal (12,1%) e de pulmão (11,2%).
Desde 2019, o município registra queda contínua no coeficiente de mortalidade, com rastreamento e ampliação da cobertura de exames. O levantamento indica que a taxa passou de 16 óbitos por 100 mil mulheres (2004–2006) para 13,9 (2022–2024).
O relatório também avalia a incidência de novos casos, que apresentou estabilidade nos últimos anos. No biênio 2019–2020, foram 75,4 casos por 100 mil mulheres, média semelhante à dos períodos anteriores.
De 2010 a 2020, foram 580 novos diagnósticos anuais, com idade média de 59 anos entre as pacientes. A faixa etária mais afetada foi a partir dos 50 anos, reforçando a importância do rastreamento periódico.