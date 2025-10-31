A região de Campinas deve enfrentar chuva forte entre sábado (1º) e segunda (3), com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado, segundo a Defesa Civil do Estado. O município está em Estado de Atenção após 83,5 mm em 72 horas, e equipes municipais permanecem de prontidão para ocorrências.

Para reduzir riscos, a Prefeitura adotou ações imediatas. Os 25 parques e bosques foram fechados nesta sexta (31/10) e a medida será reavaliada em 24 horas. A decisão segue o Decreto 23.661/2024 (Operação Chuvas de Verão), que determina o fechamento quando o acumulado supera 80 mm/72h. A orientação é evitar áreas arborizadas, pois chuva, vento e solo encharcado podem derrubar árvores mesmo saudáveis.

No trânsito, a Emdec promoveu bloqueio preventivo da Rua General Marcondes Salgado (Bosque) e ativou faixa reversível na Rua Coronel Quirino, entre a Av. Dr. Moraes Salles e a própria Marcondes Salgado. Liberações pontuais poderão ocorrer conforme o fluxo, e novos bloqueios serão feitos se necessário. A companhia também monitora pontos de alagamento pela cidade.