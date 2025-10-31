A região de Campinas deve enfrentar chuva forte entre sábado (1º) e segunda (3), com raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado, segundo a Defesa Civil do Estado. O município está em Estado de Atenção após 83,5 mm em 72 horas, e equipes municipais permanecem de prontidão para ocorrências.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Para reduzir riscos, a Prefeitura adotou ações imediatas. Os 25 parques e bosques foram fechados nesta sexta (31/10) e a medida será reavaliada em 24 horas. A decisão segue o Decreto 23.661/2024 (Operação Chuvas de Verão), que determina o fechamento quando o acumulado supera 80 mm/72h. A orientação é evitar áreas arborizadas, pois chuva, vento e solo encharcado podem derrubar árvores mesmo saudáveis.
No trânsito, a Emdec promoveu bloqueio preventivo da Rua General Marcondes Salgado (Bosque) e ativou faixa reversível na Rua Coronel Quirino, entre a Av. Dr. Moraes Salles e a própria Marcondes Salgado. Liberações pontuais poderão ocorrer conforme o fluxo, e novos bloqueios serão feitos se necessário. A companhia também monitora pontos de alagamento pela cidade.
A Mata de Santa Genebra cancelou todas as visitas autoguiadas desta sexta (31/10), alinhada ao fechamento dos parques municipais.
Recomendações da Defesa Civil
- Evite vias com histórico de alagamento durante pancadas fortes.
- Respeite os painéis digitais e sinalizações de risco espalhados pela cidade.
- Cadastre-se para receber alertas da Defesa Civil e acompanhe os comunicados oficiais.
- Em caso de emergência, acione os canais municipais e evite atravessar enxurradas a pé ou de carro.
A relação completa de parques e bosques está no site da Prefeitura. Motoristas devem planejar rotas e acompanhar atualizações da Emdec.