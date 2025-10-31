A Prefeitura de Campinas determinou, nesta sexta-feira (31), o fechamento temporário dos 25 parques e bosques municipais em razão do alto volume de chuvas registrado nos últimos dias. A cidade entrou em Estado de Atenção, conforme o Sistema Integrado de Defesa Civil (Sidec) do Governo de São Paulo, que apontou 83,5 milímetros de precipitação em 72 horas.

A medida segue o Decreto Municipal nº 23.661, de novembro de 2024, que regulamenta a Operação Chuvas de Verão. O protocolo estabelece o fechamento imediato dos espaços públicos quando o índice de chuvas supera 80 milímetros em três dias consecutivos.

Segundo a Secretaria de Serviços Públicos, a decisão é preventiva e visa garantir a segurança dos frequentadores, já que os parques são áreas com grande densidade de árvores. Mesmo com o manejo periódico da arborização, o solo encharcado e os ventos fortes aumentam o risco de queda de galhos e árvores inteiras, inclusive das que estão saudáveis.